Диетолог рассказала об ограничениях в еде после COVID-19

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Необходимо исключить из рациона соленое, копченое, перченое и жареное после перенесенного коронавируса, заявила завотделением диетологии клиники "Ревиталь", практикующий врач-диетолог, автор книг о питании, кандидат медицинских наук Марина Копытько.
"Все стандартно – исключается жареное, копченое, соленое, перченое. Рекомендуется более правильное сбалансированное питание, которое включает в себя основные группы продуктов, без всяких крайностей", – сообщила она порталу Ura.ru.
Также следует контролировать употребление сахара, ограничить себя в алкоголе и газированных напитках.
Эксперт отметила, что ограничения в питания могут длить от трех до шести месяцев – период, когда могут длиться проблемы со здоровьем после перенесенного коронавируса.
Ранее главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина сообщила, что у перенесших COVID-19 пациентов наблюдается снижение концентрации железа. Об этом говорят научные публикации.
Также она отметила, что французскими и бельгийскими коллегами были описаны случаи аутоиммунной гемолитической анемии после COVID-19. По словам эксперта, при постковидном синдроме у пациентов часто встречается именно железодефицитная анемия.
К группе риска, по рекомендациям Минздрава, входят женщины детородного возраста, беременные, пациенты с кровотечениями в анамнезе, с паразитарными заболеваниями, коморбидные пациенты, лица с нарушениями питания и низкими социальными условиями проживания.
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