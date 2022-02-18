Врач рассказала, как избежать серьезных осложнений после COVID-19

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Заместитель главного врача австрийского центра здоровья Verba Mayr Инна Решетова рассказала, что около трети пациентов после перенесенного "Омикрона" сталкиваются с постковидными проблемами. Об этом сообщает "Газета.ру".
По ее словам, около 20% переболевших жалуются на неприятные последствия на протяжении более пяти недель, а у 10% они наблюдаются более 12 недель.
"Если человек испытывает необычную слабость, трудности с дыханием, снижение когнитивных способностей, боли в желудке или мышцах и ряд других проявлений, это свидетельствует о постковидном синдроме", – рассказала Решетова, добавив, что даже при их отсутствии можно ощутить на себе отдаленные последствия коронавируса.
Врач подчеркнула, что наибольшую опасность представляет сбой в работе клеточных "электростанций" – митохондрий. Это приводит к нарушению кислородного обмена в тканях.
По ее словам, проверить организм стоит через месяц после выздоровления, если у человека наблюдаются стеснение и боль в груди, частое сердцебиение, затрудненное дыхание, нарушение обоняния, боли в мышцах и суставах, головные боли, ухудшение памяти и концентрации, нарушение работы ЖКТ, проблемы со сном, депрессия и тревожность, проблемы с кожей и волосами, снижение аппетита.
Решетова посоветовала заняться щадящими физическими нагрузками, среди которых – прогулки, танцы, пилатес, йога с постепенным увеличением нагрузки.
Также врач рекомендовала заняться простыми дыхательными и медитативными техниками и соблюдать сбалансированную диету. По ее словам, употреблять нужно больше белка, свежих сезонных фруктов и овощей, а также пробиотики, пребиотики и симбиотики для нормализации микробиоты.
Ранее невролог и мануальный терапевт Александр Евдокимов объяснил, почему у пациентов, перенесших "Омикрон", может развиться повышенная чувствительность, приносящая сильную боль. По мнению врача, главной причиной может быть токсическое воздействие вируса на нервные окончания и микроциркуляцию.
Невролог предположил, что иммунитет человека не справляется с этим штаммом коронавируса из-за высокой скорости его распространения и колоссального токсического эффекта.
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