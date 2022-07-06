Названа стоимость голубики в Москве

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "А я вам покажу, откуда". В ней телезрителям рассказывают, из каких стран и регионов в столицу везут сезонные продукты и сколько они стоят.

Например, приобрести голубику можно на Бутырском рынке. Туда ягоды привезли из Краснодарского края и Владимирской области. Голубика из этих регионов обойдется в 1 500 рублей за килограмм. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.