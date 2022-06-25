"ГОСТ шоу": надежный чемодан

Начался сезон отпусков. Какой чемодан взять с собой: из ткани или пластика? Сколько должно быть колес и ручек у качественного изделия? И стоит ли дополнительно покупать замок и чехол для багажа?

Дарья Филиппова вместе с экспертами протестировала несколько популярных моделей и теперь знает, какие товары лучше защищают от влаги, взлома и не сломаются после первой же поездки. Все подробности – в новом выпуске программы "ГОСТ шоу".