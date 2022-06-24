На праздничных площадках Дня молодежи в Москве будут раздавать воду из-за жары

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На праздничных площадках Дня молодежи в Москве 26 и 27 июня будут раздавать бесплатную воду из-за прогнозируемой 30-градусной жары, заявила глава комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы уже закупили необходимое количество бутылок воды для того, чтобы у людей в жару соблюдался питьевой режим. Помимо этого, в нескольких точках мы установим навесы, внутри которых можно будет спрятаться от палящего солнца", – сказала она.

По словам Драгуновой, на площадке Дня молодежи в парке "Музеон" будут работать волонтеры. Она уточнила, что они будут работать в несколько смен по 200 человек с 10:00 до 00:00.

"Всего мы задействуем около 1 тысячи человек. Добровольцы будут помогать в навигации по площадке", – добавила Драгунова.

Кроме того, в связи с установившейся в городе жарой бесплатную воду будут раздавать на столичных вокзалах и железнодорожных станциях, передает Агентство "Москва".

В пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании уточнили, что сотрудники будут предлагать пассажирам прохладную воду с 24 по 27 июня на Казанском, Курском, Белорусском, Киевском, Ярославском, Савеловском и Павелецком вокзалах, а также на станциях "Выхино", "Мытищи", "Подольск", "Лобня", "Железнодорожная", "Тушинская" и "Одинцово".

В пятницу, 24 июня, воду будут раздавать с 16:30 до 18:30, в субботу, 25 июня, – с 09:00 до 11:00, в воскресенье, 26 июня, – с 16:00 до 18:00, в понедельник, 27 июня, – с 16:30 до 18:30.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что жара с температурой, превышающей 30 градусов, ожидается в Москве и Подмосковье с 25 по 27 июня. По его словам, в пятницу ожидается 24–26 градусов, а в субботу и воскресенье температура повысится уже до 30 градусов и даже превысит эту отметку.

Вильфанд добавил, что на ближайшие дни для столичного региона выпустили штормовое предупреждение о сильной жаре. В этот период в городе будет высокий уровень ультрафиолетового излучения, в связи с чем в дневные часы рекомендуется не находиться на открытом солнце и носить одежду с длинными рукавами.

