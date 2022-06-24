В Москве ограничат продажу алкоголя на время школьных выпускных

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве ограничат торговлю напитками в стеклянной таре и алкоголем близ мест, где пройдут праздничные мероприятия для выпускников. Информация об этом со ссылкой на столичный департамент региональной безопасности и противодействия коррупции появилась на mos.ru.

Также стало известно, что за безопасностью выпускных вечеров 25–26 июня будут следить порядка восьми тысяч человек. Это около 4,2 тысячи сотрудников полиции, порядка 1,5 тысячи представителей Росгвардии, около 2,3 тысячи работников частных охранных организаций, народных дружинников, представителей общественных пунктов охраны порядка и волонтеров. За каждым учреждением образования закрепят ответственных сотрудников органов внутренних дел. Им предстоит сопровождать выпускников на протяжении всего мероприятия.

"В период выпускных вечеров маршруты патрульно-постовых нарядов полиции будут приближены к образовательным учреждениям. Отдельным вопросом будут реализованы задачи обеспечения безопасности дорожного движения в местах проведения мероприятий и на прилегающих территориях", – разъяснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что общегородской выпускной состоится в Парке Горького 25 июня. Мероприятие пройдет в привычном формате с выступлением популярных музыкантов. На Пушкинской набережной и у главного фонтана организуют музыкальные концерты, на которых выступят известные музыканты и диджеи, которых выбирали сами выпускники с помощью открытого голосования. На сцене появятся Jony, Anna Asti, Люся Чеботина, Хабиб, Dava, Фогель, Юлианна Караулова, ST.

Праздничные мероприятия для 11-классников стартуют в 20:00 и продлятся до 06:00 следующего дня. Главной темой выпускного станет первый свободный полет и возможности, которые открываются после школы – в работе, карьере, увлечениях. Этому и посвятят шоу-программу и арт-объекты.

В этом году в Парке Горького соберутся рекордные 35 тысяч участников. Для них подготовили яркую программу. При проведении выпускного будут соблюдены все меры безопасности. Вход на территорию парка откроют только для выпускников и их сопровождающих по индивидуальным именным браслетам.

Вместе с тем 25 и 26 июня ограничат движение транспорта на нескольких улицах в центре Москвы. В частности, с 08:00 25 июня до 07:00 26 июня проехать нельзя будет по участку улицы Ильинки от Старой площади до Красной площади и проезд вдоль ГУМа до улицы Варварки. 25 июня с 15:30 до 19:30 частично закроют движение на участке Моховой улицы от дома 1 до дома 11, строения 1.

