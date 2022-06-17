Популярные артисты поздравят выпускников с окончанием школы 25 июня в Парке Горького

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Общегородской выпускной состоится в Парке Горького 25 июня. Мероприятие пройдет в привычном формате с выступлением популярных музыкантов, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, на Пушкинской набережной и у главного фонтана организуют музыкальные концерты, на которых выступят известные музыканты и диджеи, которых выбирали сами выпускники с помощью открытого голосования. На сцене появятся JONY, ANNA ASTI, Люся Чеботина, Хабиб, DAVA, Фогель, Юлианна Караулова, ST.

Праздничные мероприятия для 11-классников стартуют в 20:00 и продлятся до 06:00 следующего дня. Главной темой выпускного станет первый свободный полет и возможности, которые открываются после школы: в работе, карьере, увлечениях. Этому и посвятят шоу-программу и арт-объекты.

"Рады пригласить выпускников на городской выпускной 25 июня в Парк Горького. Мы всегда стараемся организовать для детей яркий праздник. Это важно, чтобы дети хорошо отдохнули после ЕГЭ, а кто-то – еще и после финалов школьных олимпиад. Планируем организовать все так, чтобы этот выпускной стал одним из самых запоминающихся событий в жизни", – сказала Ракова.

Она сообщила, что в этом году в Парке Горького соберутся рекордные 35 тысяч участников. Для них подготовили яркую программу с диджеями, интерактивными площадками и артистами.

Начиная с главного входа в парк и по всей его территории расположатся больше 20 интерактивных зон, где ребята смогут попробовать что-то новое, познакомиться и интересно и весело провести время. На входе гостей встретит красная ковровая дорожка, зажигательный диджей-сет и тематическая фотозона.

Для гостей подготовили театрализованное представление на водных сценах-плотах от известного режиссера Алексея Франдетти, яркую анимационную программу с аниматорами и ростовыми куклами и интерактивные площадки. Это и тихая дискотека с иммерсивным шоу, и интеллектуальный квиз, и комик-шоу со stand up и импровизацией, и экстрим-шоу на велосипедах, и площадка киберспорта.

Национальный музыкальный телеканал "Муз-ТВ" станет генеральным музыкальным партнером общегородского выпускного. Эксклюзивно в эфире канала выйдет многочасовое live-шоу от заката до рассвета в прямом эфире. В полночь для выпускников запустят торжественный салют. Завершится мероприятие дискотекой.

При проведении выпускного будут соблюдены все меры безопасности. Вход на территорию парка откроют только для выпускников и их сопровождающих по индивидуальным именным браслетам. Для обеспечения порядка задействуют городские службы: полицию, Нацгвардию, сотрудников охранных предприятий, бригады скорой и экстренной медицинской помощи, МЧС.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в этом году выпускников столичных школ 25 июня ожидает театрализованное представление на воде и выступления известных артистов. Мэр Москвы добавил, что праздник завершится торжественным салютом.

