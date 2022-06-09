В Рособрнадзоре заявили, что средний балл по предметам ЕГЭ будет ниже в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Средний балл по всем предметам ЕГЭ в этом году будет ниже, чем в прошлом. Об этом рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

По его словам, это связано с тем, что выпускники учились по новым государственным образовательным стандартам. Вместе с тем изменились и структуры контрольно-измерительных материалов, содержание.

"Когда у нас есть изменения в каком-то предмете, у нас всегда проседает средний балл по отношению к предыдущему году, хотя я говорю, что сравнивать нельзя", – приводит его слова ТАСС.

Ранее заместитель руководителя партии ЛДПР Ярослав Нилов предложил запретить проведение ОГЭ и ЕГЭ. Он заявил, что ученикам нельзя ставить двойки. Политик напомнил, что основатель ЛДПР Владимир Жириновский считал, что ученикам нельзя ставить отрицательные оценки. Он также был убежден, что в университеты необходимо принимать по итогам собеседования, отчисляя тех, кто не справляется по итогам первой сессии.

