Представление на воде и выступления диджеев и артистов ждут выпускников 25 июня – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин сообщил, что в этом году выпускников столичных школ 25 июня ожидает театрализованное представление на воде и выступления известных артистов.

"Школьные выпускные в Москве в этом году пройдут 25 июня. Самый масштабный из них – городской – состоится в Парке Горького. Программа очень насыщенная: интерактивные площадки, 3 сцены с выступлениями известных диджеев и артистов, а также театрализованное представление на воде", – написал он в своем телеграм-канале.

Выпускников также ждет тихая дискотека с иммерсивным шоу, интеллектуальная игра "Квиз", комик-шоу со Stand up и импровизацией и многое другое.

Мэр Москвы добавил, что праздник завершится торжественным салютом.

В пресс-службе Собянина добавили, что мэром подписано распоряжение о проведении школьных выпускных вечеров 25 июня.

Уточняется, что праздник начнется в Парке Горького в 20:00 25 июня и продлится до 06:00 26 июня. Его главной темой станет "Первый свободный полет".

При этом во время проведения выпускного вечера в Парк Горького смогут пройти по индивидуальному браслету с QR-кодом только выпускники и их сопровождающие.

"Безопасность гостей обеспечат сотрудники полиции, внутренних войск, частных охранных организаций, а также медицинские бригады", – подчеркнули в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что стоимость вечернего платья для выпускного варьируется от 4 до 20 тысяч рублей, пиджака и брюк – от 8 до 18 тысяч рублей, рубашки – от 800 до 6 тысяч рублей.

При этом эксперты рекомендуют брать бальное платье в аренду – стоимость такой услуги составит от 2,5 тысячи рублей, а при выборе костюма следует отдавать предпочтение классике для возможности носить его в повседневной жизни.

Макияж у профессионального визажиста обойдется от 1,5 до 3 тысяч рублей, однако его можно сделать и самостоятельно. Маникюр будет стоить порядка 1,2 тысячи рублей, а при украшении ногтей стразами, узорами и блестками его стоимость увеличится. Стоимость услуг стилиста-парикмахера варьируется от 4 до 8 тысяч рублей.

