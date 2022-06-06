Эксперты рассказали о стоимости образа на выпускной вечер

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Стоимость вечернего платья для выпускного варьируется от 4 до 20 тысяч рублей, пиджака и брюк – от 8 до 18 тысяч рублей, рубашки – от 800 до 6 тысяч рублей, сообщает газета "Вечерняя Москва".

При этом эксперты рекомендуют брать бальное платье в аренду – стоимость такой услуги составит от 2,5 тысячи рублей, а при выборе костюма следует отдавать предпочтение классике для возможности носить его в повседневной жизни.

Также бюджетные варианты вечерних платьев можно найти на вещевых рынках – "Садоводе", "Дубровке", "Москве", "Савеловском", "Коньково".

Макияж у профессионального визажиста обойдется от 1,5 до 3 тысяч рублей, однако его можно сделать и самостоятельно. Маникюр будет стоить порядка 1,2 тысячи рублей, а при украшении ногтей стразами, узорами и блестками его стоимость увеличится. Стоимость услуг стилиста-парикмахера варьируется от 4 до 8 тысяч рублей.

"Сэкономить на услугах парикмахера можно, если сделать прическу дома. А голливудский шик ей прибавят аксессуары – живые цветы, заколки с жемчугом, ободок со стразами, широкие ленты и даже косынки, обернутые вокруг небрежной косы", – отметил стилист Евгения Дубчак.

Туфли или босоножки для выпускниц будут стоить от 2 до 12 тысяч рублей, при этом перед покупкой следует оценить возможность проходить на каблуках несколько часов. Мужские туфли обойдутся в 2,5–7 тысяч рублей.

Бабочка или галстук в дополнение к костюму стоят в диапазоне от 250 до 1,5 тысячи рублей. А клатч к выпускному платью будет стоить 1 до 4 тысяч рублей.

Уточняется, что рост затрат на выпускной в 2022 году составил 15%. При этом на организацию праздника без учета покупки образа на него жители столицы тратят около 18 тысяч рублей на ребенка.

Ранее сообщалось, что стоимость выпускного платья в 2022 году составляет от 3,5 до 110 тысяч рублей. При этом праздничный костюм-тройка с рубашкой для молодых людей выйдет дешевле.

По данным магазинов, спрос на выпускные платья растет ежедневно. Школьницы предпочитают яркие и трендовые цвета, например красный, зеленый или синий, вместо классических.

