Движение в центре Москвы ограничат из-за выпускного

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Движение транспорта ограничат на нескольких улицах в центре Москвы 25 и 26 июня из-за праздничных мероприятий для выпускников, сообщает портал мэра и правительства столицы.

В частности, с 08:00 25 июня до 07:00 26 июня проехать нельзя будет по участку улицы Ильинки от Старой площади до Красной площади и проезд вдоль ГУМа до улицы Варварки. 25 июня с 15:30 до 19:30 частично закроют движение на участке Моховой улицы от дома 1 до дома 11, строения 1.

С 23:50 25 июня до 00:20 26 июня ограничат проезд по Москворецкой улице и Кремлевской набережной от Большого Москворецкого моста до Боровицкой площади. Полностью перекроют улицу Варварку, Большой Москворецкий мост и площадь Васильевский Спуск, Москворецкую набережную от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста, участки Софийской и Раушской набережных.

Ограничения коснутся и парковок. С полуночи 25 июня до окончания мероприятия нельзя будет оставить машину на некоторых участках улиц Ильинки и Моховой. С 19:00 25 июня до 06:00 26 июня не припарковаться будет на Фрунзенской набережной. С 06:00 26 июня до 00:01 27 июня ограничат парковку на участке 1-го Голутвинского переулка в районе дома 7 (парковка № 0410).

Водителей попросили заранее планировать маршрут.

Ранее сообщалось, что общегородской выпускной состоится в Парке Горького 25 июня. Мероприятие пройдет в привычном формате с выступлением популярных музыкантов. На Пушкинской набережной и у главного фонтана организуют музыкальные концерты, на которых выступят известные музыканты и диджеи, которых выбирали сами выпускники с помощью открытого голосования. На сцене появятся Jony, Anna Asti, Люся Чеботина, Хабиб, Dava, Фогель, Юлианна Караулова, ST.

Праздничные мероприятия для 11-классников стартуют в 20:00 и продлятся до 06:00 следующего дня. Главной темой выпускного станет первый свободный полет и возможности, которые открываются после школы – в работе, карьере, увлечениях. Этому и посвятят шоу-программу и арт-объекты.

В этом году в Парке Горького соберутся рекордные 35 тысяч участников. Для них подготовили яркую программу. При проведении выпускного будут соблюдены все меры безопасности. Вход на территорию парка откроют только для выпускников и их сопровождающих по индивидуальным именным браслетам. Для обеспечения порядка задействуют городские службы – полицию, Нацгвардию, сотрудников охранных предприятий, бригады скорой и экстренной медицинской помощи, МЧС.

