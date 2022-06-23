В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на траты для выпускного

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил ввести налоговый вычет на траты для подготовки к выпускному вечеру. Об этом сообщает РИА Новости.

"В России стартовала пора выпускных. Мы считаем, что данный налоговый вычет нужно определять и для тех, кто уже купил вечерний наряд, и для тех, кто собирается это сделать", – заявил парламентарий.

Чернышов указал на то, что многие родители школьников сталкиваются со сложным финансовым положением. По мнению депутата, государство должно помочь гражданам в сложившейся ситуации.

Как сообщалось ранее, в среднем стоимость подготовки к выпускному для одного школьника равна 13 860 рублям. Эксперты включили в эту сумму наряд и обувь для девушек, услуги стилиста и визажиста, костюм и рубашку для молодых людей, фотосъемку, банкет и аренду площадки для мероприятия.