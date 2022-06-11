"ГОСТ шоу": пломбир

Мороженое без сливок – и такое встречается на российских прилавках. Как отличить действительно качественный продукт – разбирались в новом шоу "ГОСТ".

Елизавета Якушева с группой экспертов попробовала пломбир от популярных брендов, специалисты объяснили, на что обращать внимание перед покупкой, и какие опасности может таить в себе холодный десерт. А шеф-повар в студии показал, как дома сделать мороженое, которое точно не навредит здоровью и фигуре.