"ГОСТ шоу": готовые сырники из магазина

Сырники без творога – и такое встречается на московских прилавках. Из чего готовят популярное блюдо российские производители, можно ли найти качественный полуфабрикат в магазине и чем он отличается от домашнего завтрака?

Ответы на эти вопросы – в новом выпуске программы "ГОСТ шоу". Дарья Филиппова с командой экспертов попробуют сырники от известных брендов, а шеф-повар прямо в студии приготовит эталонное блюдо и поделится рецептом.