Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

Москву продолжает заливать дождем. К вечеру в городе ожидаются 8-балльные заторы. Об этом предупредил Дептранс. В ведомстве попросили водителей пересесть на общественный транспорт.

Движение будет затруднено в центре, на ТТК, Садовом кольце и МКАД. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.