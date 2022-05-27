Около 300 бригад Мосводостока дежурят на улицах Москвы после ночных ливней

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Около 300 бригад ГУП "Мосводосток" и 290 единиц техники дежурят на улицах Москвы после ночных ливней. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

В ведомстве призвали горожан сообщать о временных скоплениях воды.

"Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки", – уточняется в сообщении.

О подтоплениях на столичных дорогах можно сообщить в управу района, в префектуру округа, на портал "Наш город", в Единый диспетчерский центр по телефону 8 (495) 539-53-53, в ГУП "Мосводосток" по телефону 8 (495) 657-87-03, а также в ГБУ "Гормост" по номеру 8 (495) 632-58-46.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что за минувшие сутки в Москве выпало более половины месячной нормы осадков. По его словам, на базовой столичной метеостанции ВДНХ выпал 21 миллиметр осадков (41% от месячной нормы), на метеостанции Балчуг зафиксировано 27 миллиметров (53% от месячной нормы).

Из-за непогоды городские службы переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточный режим работы перешли аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.

