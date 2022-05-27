Более половины месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки

Фото: Москва 24/Никита Симонов

За минувшие сутки в Москве выпало более половины месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"<...> на базовой столичной метеостанции ВДНХ выпал 21 миллиметр осадков (41% от месячной нормы), <...> на метеостанции Балчуг зафиксировано 27 миллиметров дождевой воды, что составляет более половины (53%) всего майского объема", – написал синоптик в своем телеграм-канале.

Метеоролог отметил, что обильные осадки также зафиксированы в Подмосковье. В Немчиновке и Михайловском выпало 27 миллиметров осадков, в поселении Горки Ленинские – 25 миллиметров, в Дмитрове – 21 миллиметр и Ново-Иерусалиме – 20 миллиметров.

По словам Тишковца, в течение дня вероятность ливней сохранится, однако их интенсивность заметно ослабеет и не превысит 3–5 миллиметров.

В пятницу, 27 мая, в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха в Москве составит 16...18 градусов, в Подмосковье – 14...19 градусов. Ветер подует западного направления с порывами до 15 метров в секунду.

Из-за непогоды городские службы переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточный режим работы перешли аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.

Также в столице приняты соответствующие меры по защите от ветра жилых и нежилых объектов, в том числе строящихся, а также объектов транспорта и торговли. К устранению вероятных временных скоплений воды готовы бригады ГУП "Мосводосток".

О подтоплениях на столичных дорогах можно сообщить в управу района, в префектуру округа, на портал "Наш город", в Единый диспетчерский центр по телефону 8 (495) 539-53-53, в ГУП "Мосводосток" по телефону 8 (495) 657-87-03, а также в ГБУ "Гормост" по номеру 8 (495) 632-58-46.

