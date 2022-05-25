Москвичей предупредили об интенсивных дождях

Москвичей предупредили о ливнях

Над столицей концентрируются отдельные массивы дождевых туч, кое-где уже накрапывает дождь, это такое предтишье к ненастью, которое ждет москвичей в ближайшие сутки, рассказал сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в эфире телеканала Москва 24.

"Как только подойдет атмосферный фронт, небо затянет многослойный пирог дождевых туч, зарядят довольно интенсивные ливни", – отметил синоптик.

Он уточнил, что с вечера 26 мая до полудня 27 мая на Москву прольется около 15–20 миллиметров осадков, что составляет около трети месячной нормы осадков.

Синоптик при этом отметил, что, несмотря на интенсивные дожди, жителей столицы ждет мощное потепление. В ближайшую ночь температура воздуха в столице составит 5...7 градусов, по области – 3...8 градусов. В первой половине 26 мая будет облачно с прояснениями.

Днем в городе прогнозируется до 19...21 градуса, то есть температурный фон вернется в рамки климатической нормы.

Ранее Тишковец отмечал, что календарное лето в столице начнется с грозы. Метеоролог также назвал текущий май одним из самых холодных в истории.

Температура воздуха в России летом 2022 года будет находиться около или выше нормы. Как заявил руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, предстоящее лето будет чередовать периоды очень жаркой и прохладной погоды.