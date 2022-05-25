Синоптик пообещал москвичам потепление с 26 мая

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Переход к теплой погоде в Москве начнется в четверг, 26 мая, сообщил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

"Завтра, 26 мая, начнется плавный переход к более теплому воздуху. 26-го и 27-го числа будет проходить атмосферный фронт, который даст облачную погоду, дождь, в пятницу, 27-го числа – местами гроза и ветер порывистый", – приводит RT его слова.

По словам синоптика, воздух в столице 26 мая прогреется днем до 20 градусов тепла, в ночь на пятницу температура составит 10...12 градусов. В пятницу, 27 мая, ожидается от 16 градусов до 18 градусов тепла днем и от 6 до 11 ночью.

Температура воздуха 28 мая составит 14...19 градусов, временами будет идти дождь, 29-го числа воздух прогреется до 21 градуса тепла, а 30 мая – до 22 градусов, добавил Цыганков.

"На вторник, 31 мая, ночью 8...12 – днем 19...24 без осадков", – отметил метеоролог.

Он уточнил, что 25 мая станет последним холодным днем в сезоне. При этом облачная погода с прояснениями ожидается до конца недели.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд пообещал россиянам периоды жаркой погоды летом.

По его словам, предстоящее лето будет чередовать периоды очень жаркой и прохладной погоды.

При этом Вильфанд признал, что май в столичном регионе был холодным, показатели были ниже многолетних климатических значений на два градуса.

