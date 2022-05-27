Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В пятницу, 27 мая, в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода. В городе пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

Температура воздуха в Москве составит 16...18 градусов, в Подмосковье – 14...19 градусов. Ветер подует западного направления с порывами до 15 метров в секунду.

"Предстоящим днем столичный регион будет находиться в тылу циклона. <...> Атмосферное давление в середине дня составит 737 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 60%", – говорится в сообщении.

По данным синоптиков, пришедшие в столичный регион дожди могут обновить суточный рекорд по количеству осадков для 27 мая. Он был установлен в 1924 году и составляет 21,5 миллиметра. Метеорологи отмечают, что наиболее сильные дожди ожидаются в ночные и утренние часы.

Из-за непогоды городские службы переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточный режим работы перешли аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.

Также в столице приняты соответствующие меры по защите от ветра жилых и нежилых объектов, в том числе строящихся, а также объектов транспорта и торговли. К устранению вероятных временных скоплений воды готовы бригады ГУП "Мосводосток".

О подтоплениях на столичных дорогах можно сообщить в управу района, в префектуру округа, на портал "Наш город", в Единый диспетчерский центр по телефону 8 (495) 539-53-53, в ГУП "Мосводосток" по телефону 8 (495) 657-87-03, а также в ГБУ "Гормост" по номеру 8 (495) 632-58-46.