Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Городские службы в столице переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемого ухудшения погодных условий, сообщает телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы".

В Москве прогнозируется дождь, наиболее интенсивными осадки, по прогнозам синоптиков, будут предстоящей ночью. При этом непогода сохранится в течение всей пятницы и будет сопровождаться порывами ветра до 15 метров в секунду.

"На круглосуточном дежурстве (находятся. – Прим. ред.) аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Они готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередачи, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиями", – говорится в сообщении.

Также в столице приняты соответствующие меры по защите от ветра жилых и нежилых объектов, в том числе строящихся, а также объектов транспорта и торговли. К устранению вероятных временных скоплений воды готовы бригады ГУП "Мосводосток". Особо контролируются объекты жизнеобеспечения Москвы и топливно-энергетического хозяйства.

В связи с непогодой автомобилистов попросили быть внимательнее: соблюдать скоростной режим и дистанцию. Пешеходов призвали не укрываться под деревьями.

О подтоплениях на столичных дорогах можно сообщить в управу района, в префектуру округа, на портал "Наш город", в Единый диспетчерский центр по телефону 8 (495) 539-53-53, в ГУП "Мосводосток" по телефону 8 (495) 657-87-03, а также в ГБУ "Гормост" по номеру 8 (495) 632-58-46.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что теплая погода вернется в столицу 26 мая, однако вместе с ней придут аномальные ливни. По его словам, с вечера четверга до полудня пятницы прольется до 33 миллиметров осадков, что составляет 66% от месячной нормы. Москва может приблизиться к абсолютному суточному рекорду по осадкам для мая, который держится с 1976 года.

Нынешний май в столице войдет в десятку самых холодных с 1879 года, сообщил ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По словам метеоролога, в этом месяце в 2022 году температура была на 2 градуса ниже нормы. Май с аномалией в 1,5 градуса фиксировался последний раз в 2020 году.

