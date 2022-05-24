Нынешний май станет одним из самых холодных более чем за 140 лет в столице

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Нынешний май в столице войдет в десятку самых холодных с 1879 года, рассказал Агентству "Москва" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Повторяемость таких холодных маев – от 7 до 9%, это нечасто встречающееся событие. Более холодный май был пять лет назад, в 2017 году. В целом погода в мае вообще очень изменчива", – сказал синоптик, отметив, что в мае 2022 года температура была на 2 градуса ниже нормы.

По словам Вильфанда, май с аномалией в 1,5 градуса фиксировался последний раз в 2020 году.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что такие холодные вторжения в последней декаде мая, какие наблюдаются в этом году, случаются не чаще одного раза в 20 лет. Синоптик назвал такую погоду феноменальной.

По его словам, со вторника и до конца этой недели столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. Из-за этого будут идти кратковременные дожди. При этом он отметил, что небольшое потепление ожидается в столичном регионе к концу рабочей недели.

