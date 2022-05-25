Синоптик назвала дату прихода летнего тепла в Москву

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Летнее тепло придет в Москву в понедельник, 30 мая, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, днем температура преодолеет отметку в 20 градусов выше нуля. Погоду в этот день будет определять антициклон.

"Погода будет с переменной облачностью, без осадков, дневная температура преодолеет отметку плюс 20 градусов. Можно считать, что с начала следующей недели начнется вполне летняя погода, соответствующая нашему климату", – сказала синоптик.

Ранее сообщалось, что переход к теплой погоде в Москве начнется в четверг, 26 мая. Воздух в столице прогреется днем до 20 градусов тепла, в ночь на пятницу температура составит 10...12 градусов. В пятницу, 27 мая, ожидается от 16 градусов до 18 градусов тепла днем и от 6 до 11 ночью.

Температура воздуха 28 мая составит 14...19 градусов, временами будет идти дождь, 29-го числа воздух прогреется до 21 градуса тепла, а 30 мая – до 22 градусов. В ночь на вторник, 31 мая, ожидается 8...12, днем – 19...24 градуса.

25 мая станет последним холодным днем в сезоне. При этом облачная погода с прояснениями ожидается до конца недели.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд пообещал россиянам периоды жаркой погоды летом. По его словам, предстоящее лето будет чередовать периоды очень жаркой и прохладной погоды.

При этом Вильфанд признал, что май в столичном регионе был холодным, показатели были ниже многолетних климатических значений на два градуса.

