Аномальный ливень в Москве может побить рекорд по осадкам за 46 лет

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Теплая погода вернется в столицу 26 мая, однако вместе с ней придут аномальные ливни. Об этом в эфире программы "Соловьев Лайф" сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, с вечера четверга до полудня пятницы прольется до 33 миллиметров осадков, что составляет 66% от месячной нормы осадков. Так Москва приблизится к абсолютному суточному рекорду по осадкам для мая, который держится с 1976 года.
"С запада надвигается атмосферный фронт, связанный с северо-атлантическим циклоном, который и испортит погоду во второй половине дня. Будет облачно с прояснениями. После 17–18 часов начнется дождь, который начнет усиливаться и приобретать ливневой характер. Он будет лить стеной и поздним вечером, и всю предстоящую ночь, и завтра как минимум до полудня", – рассказал синоптик.
Тем не менее в первой половине четверга сквозь тонкую пелену облаков верхнего и среднего яруса еще будут пробиваться солнечные лучи. Воздух в Москве прогреется до 20 градусов тепла.
Нынешний май в столице войдет в десятку самых холодных с 1879 года, сообщил ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По словам метеоролога, в этом месяце в 2022 году температура была на 2 градуса ниже нормы. Май с аномалией в 1,5 градуса фиксировался последний раз в 2020 году.
Москвичей предупредили о ливнях
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