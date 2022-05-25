Москвичам рассказали о погоде в среду

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В среду, 25 мая, в столичном регионе ожидается переменная облачность. Осадки маловероятны. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в Москве составит 13...15 градусов, в Подмосковье – 12...17 градусов. Атмосферное давление сохранится в пределах нормы.

"<...> несмотря на солнце и дневной суточный ход температуры, с северо-западными ветрами все еще будет проникать достаточно прохладный воздух. Среднесуточные значения температуры по-прежнему не будут дотягивать до нормы для этого дня 6–8 градусов", – говорится в сообщении.

В четверг, 26 мая, в столичном регионе ожидается потепление. По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, произойдет резкое изменение циркуляции воздуха, Европейская Россия окажется в зональном потоке, что приведет к повышению температуры примерно на 5 градусов.

Ранее синоптик рассказал, что нынешний май в столице войдет в десятку самых холодных с 1879 года. В этом месяце в 2022 году температура была на 2 градуса ниже нормы. По словам Вильфанда, май с аномалией в 1,5 градуса фиксировался последний раз в 2020 году.

