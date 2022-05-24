Синоптик объяснил похолодание в Москве

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Холодная погода сохранится в столичном регионе до 25 мая. Похолодание связано с затоком полярного воздуха с Севера, рассказал "Ленте.ру" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в четверг, 26 мая, произойдет резкое изменение циркуляции воздуха, Европейская Россия окажется в зональном потоке, тогда воздушные массы будут перемещаться с Запада на Восток, что приведет к повышению температуры примерно на 5 градусов.

"До конца недели днем будет от 15 до 20 градусов. Особенно заметно потеплеет на юге: в Краснодарском крае и на побережье температура будет превышать 25–27 градусов", – сказал Вильфанд.

Ранее синоптик рассказал, что нынешний май в столице войдет в десятку самых холодных с 1879 года. В этом месяце в 2022 году температура была на 2 градуса ниже нормы. По словам Вильфанда, май с аномалией в 1,5 градуса фиксировался последний раз в 2020 году.

В свою очередь, ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что такие холодные вторжения в последней декаде мая, какие наблюдаются в 2022 году, случаются не чаще одного раза в 20 лет. Синоптик назвал такую погоду феноменальной.

