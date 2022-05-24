Врач рекомендовал не спешить со сменой гардероба на летний

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Из-за прохладной погоды в мае не следует переодеваться в легкую одежду, перепады температур могут ослабить иммунитет, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья со ссылкой на врача-терапевта, заведующего взрослой поликлиникой Видновской районной клинической больницы Тимура Асанова.

По словам специалиста, необходимо следить за тем, чтобы ноги во время прогулок находились в тепле и не промокали. Зимнюю обувь врач посоветовал оставить до следующего сезона, однако летние кроссовки пока также надевать не стоит.

"Забудьте о трендах – если ваша демисезонная обувь короткая, надевайте высокие носки, чтобы щиколотки были прикрыты", – отметил эксперт.

Он также рекомендовал избегать сквозняков и проветривать помещения, находясь подальше от окна. Не следует спешить, по словам медика, и снимать шапку.

"Помните, что май – это период нестабильной погоды, которая может меняться не по дням, а по часам, поэтому одеваться лучше по принципу луковицы, то есть слоями", – отметил врач.

В период неустойчивой погоды необходимо добавлять в рацион больше витаминов. Асанов напомнил, что их больше всего содержится в продуктах растительного происхождения. Среди них – ягоды, в том числе черная смородина, земляника, клубника, вишня, и листовой салат, яблоки, помидоры, а также другие овощи и фрукты.

"Однако важно понимать, что человек не может получить все необходимые витамины ни из одного отдельно взятого продукта. Поэтому рационально будет принимать витаминные комплексы, но только по назначению врача", – подчеркнул терапевт.

Асанов также рекомендовал избегать стрессов, усталости, недосыпа, сильных физических и умственных нагрузок.

Ранее сообщалось, что нынешний май станет одним из самых холодных более чем за 140 лет в столице. По словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, такие холодные вторжения в последней декаде мая, какие наблюдаются в 2022 году, случаются не чаще одного раза в 20 лет. Синоптик назвал такую погоду феноменальной.

