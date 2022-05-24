Врач рекомендовал не спешить со сменой гардероба на летний

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Из-за прохладной погоды в мае не следует переодеваться в легкую одежду, перепады температур могут ослабить иммунитет, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья со ссылкой на врача-терапевта, заведующего взрослой поликлиникой Видновской районной клинической больницы Тимура Асанова.
По словам специалиста, необходимо следить за тем, чтобы ноги во время прогулок находились в тепле и не промокали. Зимнюю обувь врач посоветовал оставить до следующего сезона, однако летние кроссовки пока также надевать не стоит.
"Забудьте о трендах – если ваша демисезонная обувь короткая, надевайте высокие носки, чтобы щиколотки были прикрыты", – отметил эксперт.
Он также рекомендовал избегать сквозняков и проветривать помещения, находясь подальше от окна. Не следует спешить, по словам медика, и снимать шапку.
"Помните, что май – это период нестабильной погоды, которая может меняться не по дням, а по часам, поэтому одеваться лучше по принципу луковицы, то есть слоями", – отметил врач.
В период неустойчивой погоды необходимо добавлять в рацион больше витаминов. Асанов напомнил, что их больше всего содержится в продуктах растительного происхождения. Среди них – ягоды, в том числе черная смородина, земляника, клубника, вишня, и листовой салат, яблоки, помидоры, а также другие овощи и фрукты.
"Однако важно понимать, что человек не может получить все необходимые витамины ни из одного отдельно взятого продукта. Поэтому рационально будет принимать витаминные комплексы, но только по назначению врача", – подчеркнул терапевт.
Асанов также рекомендовал избегать стрессов, усталости, недосыпа, сильных физических и умственных нагрузок.
Ранее сообщалось, что нынешний май станет одним из самых холодных более чем за 140 лет в столице. По словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, такие холодные вторжения в последней декаде мая, какие наблюдаются в 2022 году, случаются не чаще одного раза в 20 лет. Синоптик назвал такую погоду феноменальной.
"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 25 мая
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: