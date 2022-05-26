Суточный рекорд по осадкам 1924 года может быть побит в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пришедшие в столичный регион дожди могут обновить суточный рекорд по количеству осадков для 27 мая. Он был установлен в 1924 году и составляет 21,5 миллиметра. Об этом говорится на портале "Метеовести".

"Наиболее сильными дожди ожидаются в ночные и утренние часы. За это время в городе может выпасть до 15–20 миллиметров осадков, что составляет около трети от месячной нормы мая. Еще 2–5 миллиметров добавится днем в пятницу, когда влияние фронтального раздела будет ослабевать, а дожди примут локальный и кратковременный характер. Таким образом, общее количество осадков может составить 17–25 миллиметров", – рассказали синоптики.

Из-за непогоды городские службы переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточный режим работы перешли аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.

Также в столице приняты соответствующие меры по защите от ветра жилых и нежилых объектов, в том числе строящихся, а также объектов транспорта и торговли. К устранению вероятных временных скоплений воды готовы бригады ГУП "Мосводосток".

В связи с ухудшением погодных условий автомобилистов попросили быть внимательнее: соблюдать скоростной режим и дистанцию. Пешеходов призвали не укрываться под деревьями.

О подтоплениях на столичных дорогах можно сообщить в управу района, в префектуру округа, на портал "Наш город", в Единый диспетчерский центр по телефону 8 (495) 539-53-53, в ГУП "Мосводосток" по телефону 8 (495) 657-87-03, а также в ГБУ "Гормост" по номеру 8 (495) 632-58-46.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что теплая погода вернется в столицу 26 мая, однако вместе с ней придут аномальные ливни. По его словам, с вечера четверга до полудня пятницы прольется до 33 миллиметров осадков, что составляет 66% от месячной нормы.

Нынешний май в столице войдет в десятку самых холодных с 1879 года, сообщил ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По словам метеоролога, в этом месяце в 2022 году температура была на 2 градуса ниже нормы. Май с аномалией в 1,5 градуса фиксировался последний раз в 2020 году.

