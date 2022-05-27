Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичный Дептранс призвал автомобилистов временно отказаться от личного транспорта в пользу общественного. На фоне непогоды в Москве ожидается ухудшение дорожной ситуации.

"Вечером ждем пробки до 7–8 баллов. <...> Рекомендуем отложить поездки на более позднее время, для поездок по центру используйте городской транспорт", – говорится в публикации.

Уже сейчас заторы в городе оцениваются в 6 баллов. Ситуацию усугубляют дождь и ветер, а также ДТП. В конце дня движение будет затруднено на ТТК, МКАД, Садовом кольце и в центре. Водителей просят не превышать скорость и следить за дистанцией.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в Москве выпало более половины месячной нормы осадков. Так, метеостанция на острове Балчуг зафиксировала 27 миллиметров осадков, что составляет 53% всего майского объема. В течение дня интенсивность ливней будет слабеть.

По прогнозам синоптиков, в пятницу температура воздуха в столице составит 16...18 градусов. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 737 миллиметров ртутного столба.

