Синоптик рассказал о погоде в столичном регионе в выходные

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В предстоящие выходные интенсивность дождей в столичном регионе уменьшится, а температура воздуха начнет постепенно повышаться, заявил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. Об этом сообщает RT.

"Интенсивность дождей будет уменьшаться. Таких продолжительных дождей больше не будет. Кратковременные дожди – больше во второй половине дня в субботу и в воскресенье", – сказал он.

По словам Шувалова, в субботу, 28 мая, дневная температура повысится до 15–17 градусов тепла, а на следующий день – до 17–19. Таким образом, на следующей неделе температура преодолеет отметку 20 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что в воскресенье, 29 мая, погода в столичном регионе возьмет курс на летнее потепление. По его словам, уже в середине следующей недели температура воздуха в Москве будет достигать 25 градусов.

