Синоптик рассказал, когда в Москву придет летнее тепло

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В воскресенье, 29 мая, погода в столичном регионе возьмет курс на летнее потепление, уже в середине следующей недели температура воздуха в Москве будет достигать плюс 25 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Об этом сообщает ТАСС.

"В субботу еще будут небольшие осадки, а вот в воскресенье и понедельник погода войдет в летний режим. 28 мая еще переменная облачность, но солнце будет, температура днем составит 17–19 градусов, в понедельник – 18–22 градуса", – заявил синоптик, отметив, что столбики термометров поднимутся до отметки 25 градусов уже 31 мая и 1 июня.

По словам Вильфанда, ночная температура также будет составлять не менее 10 градусов, что является отличительной особенностью летнего температурного режима.

"Такие температуры ассоциируются с летом, конечно", – добавил он.

Ранее главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в июне в европейской части России не ожидается ни экстремального холода, ни экстремальной жары. По его словам, среднемесячная температура воздуха прогнозируется в рамках климатической нормы. Для столицы это порядка 21,7 градуса в дневные часы.