Видео: очевидцы

Массовое ДТП с участием грузовика произошло на Новорязанском шоссе.

Как сообщают очевидцы, с фурой и между собой столкнулись более 10 машин.

Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

По информации МВД Московской области, авария произошла в 12:05 на 26 км от дороги М-5 "Урал". В результате происшествия пострадали 3 человека, повреждено 15 транспортных средств.

Из-за ДТП заблокирован проезд по Новорязанскому шоссе в сторону области, уточнили в ведомстве.

Ранее в Клинском переулке Москвы произошла авария с участием трех автомобилей, в результате которой одно из транспортных средств перевернулось.