Суд в Москве вынес первый приговор за повторный выезд на встречную полосу

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
В Москве вынесен первый приговор по делу о повторном выезде водителя на полосу встречного движения, сообщается на сайте прокуратуры Москвы.
Чынгыз Султашов был оштрафован за выезд на встречную полосу в 2019 году, а в 2020 году его лишили водительских прав на один год за повторное правонарушение. Однако водительское удостоверение не было сдано.
В феврале 2022 года правонарушитель выехал на встречную полосу с пересечением сплошной разметки, совершив обгон автобуса. В связи с чем Пресненский суд Москвы назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей с лишением водительских прав на три года.
В январе 2022 года в России вступил в силу закон об уголовной ответственности для лихачей. Это касается граждан, которых лишили прав за превышение скорости на 60 километров в час или более, а также за выезд на встречную полосу или встречные трамвайные пути более двух раз.
Теперь им выпишут штраф от 200 до 300 тысяч рублей. Кроме того, их могут заключить под стражу на два года. Если осужденный снова нарушит закон, то суд может увеличить тюремный срок до трех лет.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил проработать в Москве вопрос проведения эксперимента по изменению порядка оформления ДТП с целью сокращения их количества.
Замглавы кабмина отметил успехи пилотных регионов – Брянской, Нижегородской и Калужской областей – в снижении смертности на дорогах из-за наезда на пешеходов, езды по встречной полосе и в нетрезвом виде.
В России вступил в силу закон о тюремном сроке для злостных нарушителей ПДД
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