Автомобиль перевернулся в результате аварии на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Авария с участием трех автомобилей произошла в Клинском проезде в районе дома 4, корпуса 2, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

"В результате столкновения один из автомобилей перевернулся", – говорится в сообщении.

На месте ДТП работают оперативные службы. Движение на участке не затруднено.

Ранее сообщалось, что на 91-м километре трассы М-7 Горьковского шоссе водитель автомобиля Chevrolet не справился с управлением, съехал в кювет и наехал на препятствие. В результате ДТП от полученных травм скончались водитель транспортного средства и пассажир.

