В Москве таксист вернул оставленного в машине ребенка матери

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

В центре Москвы таксист вернул женщине ребенка, оставленного в автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

В 14:22 в управление ГИБДД по Москве поступило сообщение, что женщина не успела забрать ребенка из автомобиля такси и водитель уехал. Инцидент произошел возле дома 14 в Большом Дровяном переулке.

Через непродолжительное время водитель вернулся к адресу высадки и передал ребенка матери. Мужчина объяснил, что не заметил младенца, оставшегося в машине.

Ранее сообщалось, что автомобиль сбил едущего по переходу на велосипеде ребенка в центре Москвы. По информации МВД, водитель не покидал место происшествия. Причины инцидента уточняются. Пострадавший ребенок получил незначительные повреждения.

