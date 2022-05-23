Ребенок выстрелил себе в живот из найденного оружия в Ростовской области

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Десятилетний мальчик случайно выстрелил себе в живот из найденного самодельного оружия в ростовском городе Шахты, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МВД.

По факту неосторожного обращения с оружием полиция организовала проверку, устанавливаются все причины случившегося. Оружие было направлено на исследование.

Ранее в Нижневартовской детской больнице Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) 10-летний ребенок получил ранение в голову из травматического оружия. Оно принадлежало деду мальчика. Родственник сопровождал ребенка на период госпитализации.

По данному факту полицией было возбуждено уголовное дело по пунктам "б", "з" части 2 статьи 111 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего").

