Ребенок получил ранение из травматического оружия в больнице ХМАО

20:15
Фото: телеграм-канал SHOT
В Нижневартовской детской больнице Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) 10-летний ребенок получил ранение в голову из травматического оружия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СУСК по региону.
Инцидент произошел в пятницу около 16:00 (14:00 по московскому времени). Оружие принадлежало деду мальчика. Он сопровождал ребенка на период госпитализации.
По данному факту возбуждено уголовное дело по пунктам "б", "з" части 2 статьи 111 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего").
На данный момент выясняются все обстоятельства случившегося. Рассматривается версия самостоятельного выстрела ребенком в результате неосторожного обращения с оружием. Также выясняются обстоятельства нахождения в медицинском учреждении оружия, законность его приобретения и ношения.
Ранее сообщалось, что в подъезде дома на северо-востоке столицы мужчина выстрелил в 17-летнего сына своей сожительницы. Подросток с проникающим ранением был доставлен в больницу. В момент происшествия мать мальчика находилась в квартире.
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