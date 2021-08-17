В Москве мужчина выстрелил в подростка на лестничной площадке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В подъезде дома на северо-востоке столицы мужчина выстрелил в 17-летнего сына своей сожительницы. Об этом рассказали в пресс-службе московской прокуратуры.

"Подросток с проникающим ранением доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает", – говорится в сообщении.

Также известно, что в момент происшествия мать мальчика находилась в квартире. По данному факту прокуратура организовала проверку. Установлено, что мужчина сейчас находится под административным надзором, ранее он был судим. Также прокуратура проверяет условия проживания еще троих детей, которых воспитывает его 41-летняя сожительница.

Ранее нетрезвый 69-летний местный житель выстрелил из ружья в 42-летнюю женщину, которая шла по улице с двухлетней дочерью на руках. Ребенок был ранен в голову и скончался на месте. Мать девочки госпитализировали с травмами.