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06 октября, 13:11

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Песков: Роспотребнадзор дает исчерпывающие данные об эпидобстановке в Иркутской области

Роспотребнадзор дает исчерпывающие данные об эпидобстановке в Иркутской области – Песков

Фото: kremlin.ru

Роспотребнадзор предоставляет исчерпывающие сведения об эпидемиологической обстановке в Иркутской области. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он рекомендовал обращаться за данными к ведомству. Песков также отметил, что заявления Роспотребнадзора уже были, они доступны в СМИ.

2 октября появилась информация о смерти сотрудницы противочумного института в Иркутской области от легочной чумы. После этого в Роспотребнадзоре заявили о спокойной санэпидобстановке в регионе.

В связи с заболеванием сотрудницы института был проведен специальный комплекс противоэпидемических мероприятий. У нее была диагностирована пневмония неустановленной этиологии.

О готовности помочь России из-за пневмонии в Иркутской области заявил президент США Дональд Трамп. Однако американский лидер не уточнил, о каких именно мерах поддержки идет речь.

Россия, в свою очередь, выразила готовность оказать содействие США в борьбе со вспышками инфекционных болезней. Отмечалось, что за последние недели в США значительно осложнилась ситуация с корью в трех штатах.

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