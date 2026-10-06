Ялтинский заповедник в Крыму снова открыт для посещения после 3 месяцев ограничений

Фото: ТАСС/Роман Храмовник

Маршруты Ялтинского горно-лесного заповедника снова открыты для посещения после 3 месяцев ограничений. Об этом сообщила пресс-служба ФГБУ "Заповедный Крым", в ведении которого находится территория.

Заповедник открыт с 7 октября. Все туристские маршруты и экологические тропы были закрыты для посещения из-за особого противопожарного режима с 30 июня. Исключением стали несколько троп.

В организации напомнили, что гостям заповедника необходимо перед посещением оформить разрешение на сайте, а также ознакомиться с перечнем маршрутов, доступных для самостоятельного посещения.

Проходить по некоторым маршрутам разрешается только в сопровождении инструктора-проводника. В частности, речь идет о "Кореизской тропе", "Боткинской тропе", "Штангеевской тропе", "Таракташской тропе", "Иографе".

Ранее в парках Москвы стартовала подготовка к зимнему сезону. Работы организованы сразу по нескольким направлениям: консервация летних объектов, уборка листвы, уход за животными и обслуживание техники для лыжных трасс.

Также осенью в парковых цветниках убирают однолетние растения, обрезают многолетники и розы, высаживают луковичные, чтобы они взошли весной.