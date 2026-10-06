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06 октября, 12:55 (обновлено 06.10.2026 13:14)

Транспорт

Движение ограничивали на ряде улиц в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение ограничивали на некоторых участках улиц в Москве. Об этом сообщает столичный Дептранс.

В частности, водители временно не моли проехать по Краснопресненской набережной в районе моста Багратион по направлению в центр. Также движение было закрыто на улице 1905 года в районе набережной в каждом направлении.

Кроме того, ограничения действовали:

  • на Мантулинской улице в районе пересечения с улицей 1905 года по направлению в центр;
  • на Новоарбатском мосту по направлению в центр;
  • на Смоленской набережной по направлению в центр и в Проточном переулке по направлению к этой набережной.

Движение транспорта было временно закрыто и на улице Николаева по направлению к Краснопресненской набережной.

Водителей ранее призвали заранее планировать маршруты и закладывать дополнительное время на поездку при направлении в районы временных перекрытий. По возможности для поездок через районы ограничений рекомендуется использовать метро.

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