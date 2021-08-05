Десять человек устроили драку со стрельбой на юго-западе Москвы

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Десять человек устроили драку в одном из дворов жилых домов на юго-западе столицы. В ходе конфликта одного человека ранили из пневматического пистолета, сообщает ТАСС.

Информация о драке поступила в дежурную часть межрайонного отдела вневедомственной охраны от очевидцев. При виде сотрудников вневедомственной охраны участники драки начали убегать. Троих из них удалось задержать, их доставили в отдел полиции.

Причиной драки стал конфликт между двумя компаниями нетрезвых молодых людей. Один из них несколько раз выстрелил в оппонента из пневматического пистолета. Пострадавший получил травму головы.

Ранее инцидент с применением оружия произошел на Большой Пироговской улице в Москве.

Водитель Gelandewagen поругался с шофером автобуса, после чего открыл по нему стрельбу и скрылся. Никто не пострадал, а стрелявшего сейчас разыскивает полиция.