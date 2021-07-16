Водитель Gelandewagen открыл огонь по водителю автобуса в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На Большой Пироговской улице в Москве произошел конфликт между водителями. Мужчина, находящийся за рулем Gelandewagen, выстрелил из травматического оружия в шофера автобуса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный главк МВД.

"Пострадавших нет, стрелявший скрылся", – уточнили в пресс-службе.

В настоящее время по факту инцидента проводится проверка. Устроившего стрельбу разыскивают.

Ранее ДТП произошло на улице Авиаторов в столице. Двое взрослых с тремя детьми переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. На них совершила наезд водитель автомобиля Mazda 3. В момент ДТП один ребенок был в коляске. Основной удар от наезда приняли на себя дети.