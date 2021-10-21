Судебная экспертиза по делу о гибели 12-летней россиянки в Турции указала на вину отеля

18:01
Фото: vk.com/Наталья Адамова
Судебная экспертиза указала на вину владельца отеля в Турции, где в 2019 году погибла 12-летняя россиянка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката родителей девочки Оксану Гогунскую.
"Турецкий суд представил сторонам экспертизу специалистов по технике безопасности, которые указали в выводах, что директор, он же владелец отеля, несет основную вину в связи с непринятием мер по обеспечению безопасности гостей отеля", – отметила Гогунская.
Эксперты также посчитали, что мать погибшей девочки косвенно виновата в произошедшем. Они заявили, что женщина разрешила дочери купаться во взрослом бассейне, но не осуществляла контроль.
При этом адвокат семьи рассказала, что у бассейна не было запрещающих знаков. К тому же девочка несколько лет занималась с тренером плаванием и даже участвовала в соревнованиях.
"Указанный отчет адвокаты семьи будут обжаловать в части выводов в отношении Натальи (матери девочки. – Прим. ред.)", – отметила Гогунская.
Несчастный случай произошел в бассейне в отеле "Санхилл" в Бодруме 18 августа 2019 года. Руку девочки засосало в трубу бассейна. Ее папа нырнул на помощь, подоспели еще семеро мужчин.
Они остановили насос, однако руку из трубы удалось вытащить только вместе с обшивкой бассейна. Девочка захлебнулась, достать ее из бассейна удалось, лишь сломав трубу, не помогло также отключение работающего насоса.
Очевидцы вытащили ребенка из воды и вызвали скорую помощь. Ее доставили в больницу в критическом состоянии. 28 августа девочка скончалась.
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