Судебная экспертиза по делу о гибели 12-летней россиянки в Турции указала на вину отеля

Фото: vk.com/Наталья Адамова

Судебная экспертиза указала на вину владельца отеля в Турции, где в 2019 году погибла 12-летняя россиянка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката родителей девочки Оксану Гогунскую.

"Турецкий суд представил сторонам экспертизу специалистов по технике безопасности, которые указали в выводах, что директор, он же владелец отеля, несет основную вину в связи с непринятием мер по обеспечению безопасности гостей отеля", – отметила Гогунская.

Эксперты также посчитали, что мать погибшей девочки косвенно виновата в произошедшем. Они заявили, что женщина разрешила дочери купаться во взрослом бассейне, но не осуществляла контроль.

При этом адвокат семьи рассказала, что у бассейна не было запрещающих знаков. К тому же девочка несколько лет занималась с тренером плаванием и даже участвовала в соревнованиях.

"Указанный отчет адвокаты семьи будут обжаловать в части выводов в отношении Натальи (матери девочки. – Прим. ред.)", – отметила Гогунская.

Несчастный случай произошел в бассейне в отеле "Санхилл" в Бодруме 18 августа 2019 года. Руку девочки засосало в трубу бассейна. Ее папа нырнул на помощь, подоспели еще семеро мужчин.

Они остановили насос, однако руку из трубы удалось вытащить только вместе с обшивкой бассейна. Девочка захлебнулась, достать ее из бассейна удалось, лишь сломав трубу, не помогло также отключение работающего насоса.

Очевидцы вытащили ребенка из воды и вызвали скорую помощь. Ее доставили в больницу в критическом состоянии. 28 августа девочка скончалась.

