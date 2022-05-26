Грузовик столкнулся с легковушкой на Садовом кольце

На Большом Краснохолмском мосту на Садовом кольце произошла авария. Грузовик столкнулся с легковушкой. Сильно повреждена боковая часть легкового автомобиля.

Столкнувшиеся машины перегородили одну из полос, движение в районе аварии затруднено. О пострадавших не сообщается. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

