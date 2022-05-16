В Красноармейске эвакуировали медико-санитарную часть

В подмосковном городе Красноармейск пришлось экстренно эвакуировать медико-санитарную часть. В больницу поступило анонимное сообщение о минировании.

Из здания вывели всех сотрудников и пациентов, некоторых пришлось вывозить прямо на специальных кроватях и инвалидных креслах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.