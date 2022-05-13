Задымление произошло на подземной стоянке в Москве

На подземной стоянке в торговом центре "Тройка" на Верхней Красносельской улице произошло задымление. Сотрудников вывели на улицу.

Пожарные быстро устранили проблему. По данным МЧС, задымился мусор, площадь возгорания – один квадратный метр. Пострадавших нет.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.