Строительные павильоны загорелись на площади 400 "квадратов" под Солнечногорском – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел в строительных павильонах в деревне Шемякино в городском округе Солнечногорск. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает Агентство "Москва".

Уточняется, что площадь возгорания составила около 400 квадратных метров. Инцидент произошел на улице Строителей. В настоящее время наблюдается открытое горение.

По словам собеседника агентства, существует угроза распространения огня.

Ранее пожар произошел на складе на Кудиновском шоссе в городском округе Богородский в Подмосковье. Площадь возгорания составила 33 800 квадратных метров.

На момент прибытия пожарных здание горело по всей площади. В тушении были задействованы почти 100 человек и 33 единицы техники.

До этого пожар произошел в складском помещении в Иркутске. Площадь возгорания составила более 850 квадратных метров.

К моменту прибытия пожарных расчетов огонь охватил крышу и внутренние помещения каркасного здания. В тушении были задействованы 21 человек и 7 единиц техники. Пострадавших нет.