В Иркутске загорелся склад на площади 850 "квадратов"

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Пожар произошел в складском помещении на улице Полярная в Иркутске. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС сообщает ТАСС.

Уточняется, что в настоящий момент возгорание локализовано. Его площадь составила 850 квадратных метров.

Сигнал о происшествии поступил спасателям в 04:42 по московскому времени. К моменту прибытия пожарных расчетов огонь охватил крышу и внутренние помещения каркасного здания.

В тушении задействованы 21 человек и 7 единиц техники. По последним данным, пострадавших нет.

Согласно данным сервиса 2ГИС, в здании, где произошел пожар, расположены торгово-производственные компании и сервисы по ремонту спецтехники.

Ранее пожар произошел в торговом центре в Ишиме Тюменской области. Загорелась кровля здания. Огонь разошелся по периметру и успел охватить почти 5 тысяч квадратных метров. На локализацию ушло около трех часов. Никто не пострадал. Людей эвакуировали до прибытия пожарных.