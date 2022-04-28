Пожар в ТЦ в Ишиме локализовали

Пожар в торговом центре в Тюменской области локализован. Сейчас на объекте продолжают работать пожарные. Об этом сообщили в МЧС.

ЧП произошло в центре Ишима. Загорелась кровля здания. Огонь разошелся по периметру и успел охватить почти 5 тысяч квадратных метров. На локализацию ушло около трех часов.

Сообщается, что никто не пострадал. Людей эвакуировали до прибытия пожарных. На месте работают больше 60 человек и два десятка единиц техники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.